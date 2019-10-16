【瑞通推介】美團回軟　部分持好倉投資者沽貨

瑞通認股證牛熊證銷售部：多間美國企業季績勝市場預期，道指隔晚收報27,024點，升237點。

施政報告周三(16日)發表，恒指周二(15日)收報26,503點，跌17點，周三早段好淡爭持，力守26,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,100萬元，反映投資者對後市各有看法。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

近期走勢強勁的美團點評，上周四(10日)高見93.65元的上市新高後連日調整，周二再度回勇，收升逾3%於90.75元，14日RSI續處超買水平。周三早段回吐逾1%，下試89元邊。周二有券商發表報告指美團有機會獲納入恒指，但據恒生指數公司資料，同股不同權架構公司並不符合染藍原則。該股周二分別有逾2,600萬和63萬元淨流入其好倉和淡倉，為周二最多資金淨流入其好倉的相關資產。

舜宇光學近期公布了上月手機鏡頭出貨量按年升近44%，但對其股價表現幫助不大。周一(14日)逆市下跌後，股份周二受制於118元，收市升幅回順至不足1%，處116元之上的10天和20線得而復失。該股周三早段曾跌穿115元。周二有22萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

中國移動周二先升後回，未能企穩66元，但仍守主要平均線之上，且10天線升穿20天和50天線。公司旗下中國移動香港近日以3億元，投得5G相關頻譜，為香港4家流動電訊服務商當中最多。該股周三早段好淡爭持，未能企穩66元。周二有逾160萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有73萬元淨流出。

中美上周達成第一階段貿易協議，但協議文本尚未敲定。另市場關注本周中國公布的多項經濟數據，對A股表現帶來的影響。南方A50周二微升收市，報15.26元，延續近期升勢並已企穩各移動平均線之上，周三早段窄幅上落，後市阻力留意1個月高位15.4元。周二有逾50萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

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