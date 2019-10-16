【午市重點睇】美匯呈弱　人民幣向下

●亞洲市，美匯指數報98.3；圓匯企108.6；歐元兌美元報1.103；英鎊強見1.2790。港匯報7.8447。離岸人民幣(CNH)失守7.1關，低見7.1049。金價企1,480美元水平，布油報58.94美元，紐油報52.95美元。道指期貨跌78點。

-傳滙豐委聘投行Lazard出售法國零售業務。

-新股專輯：亞盛醫藥入場費3,454元，中生製藥作基投。

-美團：紅杉非減持，基金內部慣常調整。

-異動股：盈警拖累，中集集團曾跌5.5%。

-異動股：瑞斯康折讓配股，曾飆35%。

-新股專輯：綠新親水膠體以1.16元定價。

●【即市分析】

-富時羅素明年2月公布擴容A股第三批次結果。

●港元拆息︰1個月續跌至1.56厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0746，較上日下調38點子，結束3連升。

●人行開展2,000億元人民幣中期借貸便利操作。

●新西蘭央行暗示或再減息，冀刺激經濟及通脹。

●最受讚賞中國企業調查，華為蟬聯第一。

●5G時代來臨！台積電料明年手機需求激增。

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