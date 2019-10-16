【午市重點睇】美匯呈弱 人民幣向下
2019年10月16日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報98.3；圓匯企108.6；歐元兌美元報1.103；英鎊強見1.2790。港匯報7.8447。離岸人民幣(CNH)失守7.1關，低見7.1049。金價企1,480美元水平，布油報58.94美元，紐油報52.95美元。道指期貨跌78點。
●港股反覆，恒生指數一度升194點，半日升幅收窄至2點或0.01%，報26,505點。https://bit.ly/32fIQTY
-傳滙豐委聘投行Lazard出售法國零售業務。
-新股專輯：亞盛醫藥入場費3,454元，中生製藥作基投。
-美團：紅杉非減持，基金內部慣常調整。
-異動股：盈警拖累，中集集團曾跌5.5%。
-異動股：瑞斯康折讓配股，曾飆35%。
-新股專輯：綠新親水膠體以1.16元定價。
●【即市分析】
-大行睇好美團染藍，紅底價在望？https://bit.ly/2oMQruD
-物管股短線調整係入市機會？https://bit.ly/33yo8Pj
●A股快報：滬深三大指數半日收市反覆偏軟。https://bit.ly/2Bhy2ZL
-富時羅素明年2月公布擴容A股第三批次結果。
●亞洲股市：日股中段漲約300點。https://bit.ly/35z6HQx
●港元拆息︰1個月續跌至1.56厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0746，較上日下調38點子，結束3連升。
●人行開展2,000億元人民幣中期借貸便利操作。
●南韓央行年內第二次減息，追平紀錄低位。https://bit.ly/2nSYwh8
●新西蘭央行暗示或再減息，冀刺激經濟及通脹。
●最受讚賞中國企業調查，華為蟬聯第一。
●5G時代來臨！台積電料明年手機需求激增。
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