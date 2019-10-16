【專家點評】HTSC勝在業務組合平衡
2019年10月16日 12:15
東網電視更多新聞短片
今年以來，內地券商股呈現波幅市，沒有方向。年初急升後，券商股普遍無以為繼，且反覆尋底，至近期才有回升之勢。HTSC(06886)(華泰證券)雖非龍頭券商，但業務經營出色，去年新股業務排名前三，而財富管理業務增長潛質亦高，進入第四季，可藉A股轉強，進一步帶動盈利增長，推動股價反覆向上。
初步數據顯示，華泰第三季盈利約為17億元(人民幣‧下同)，按年增長27%。而中期盈利為40.6億元，同比增長28%，然而第三季中美貿易談判破局，市場氣氛低迷，但華泰亦能交出與中期盈利一致的增長，反映其業務組合平衡，投行、零售、國際及資產管理等業均表現穩定。
另外，以今年6月計，其股票基金交易量為11.1萬億元，市場排名第一。華泰的漲樂財富通移動應用程式，用戶月活躍數為749萬，市場排名同樣第一，反映華泰是一家科技驅動型證券集團。
華泰是首家滬倫通的內地券商股，也是首批獲結售匯業務試點資格券商。現價市帳率約0.9倍，估值並不昂貴，亦有追落後動力，建議12.3港元吸納，目標價14港元，跌穿11.5港元止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。