【專家點評】HTSC勝在業務組合平衡

初步數據顯示，華泰第三季盈利約為17億元(人民幣‧下同)，按年增長27%。而中期盈利為40.6億元，同比增長28%，然而第三季中美貿易談判破局，市場氣氛低迷，但華泰亦能交出與中期盈利一致的增長，反映其業務組合平衡，投行、零售、國際及資產管理等業均表現穩定。

另外，以今年6月計，其股票基金交易量為11.1萬億元，市場排名第一。華泰的漲樂財富通移動應用程式，用戶月活躍數為749萬，市場排名同樣第一，反映華泰是一家科技驅動型證券集團。

華泰是首家滬倫通的內地券商股，也是首批獲結售匯業務試點資格券商。現價市帳率約0.9倍，估值並不昂貴，亦有追落後動力，建議12.3港元吸納，目標價14港元，跌穿11.5港元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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