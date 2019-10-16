放寬樓按：按揭轉介公司料政策利好二手交投

政府放寬按揭保險計劃的樓價上限，協助首次置業人士上車。中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前市民最大的上車阻力是首期不足，今次放寬按保樓價上限，有助促進二手物業交投，讓買家在可有更多樓盤選擇，回復用家在二手樓市可獲得的按揭配套，幫助上車及換樓鏈回復正常，避免買家在無可選擇下，流向備有高成數按揭配套的一手市場。

王相信，溫和放寬按保，不會令銀行及承做按保的按證信貸風險明顯提高，因為用家需購買按保，繳交保費以平衡高成數按揭的違約風險。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，放寬按保早在預期之內，不過放寬幅度遠超預期，預期政策對二手樓市場利好作用最大，也可令到換樓市場轉趨活躍，預期有助樓價回穏並持續向上。由於可選用高成數按揭的單位數量增加，預計以往因為首期較低，而受上車客歡迎的納米單位將變為次選，相關單位未來售價或將受壓。

她提醒，按保放寬令1,000萬元以下物業的首期大減，但同時意味着貸款額增加，一旦香港步入加息周期，供款壓力將隨之大增，建議要考慮放寬貸款年期，由目前最長30年增加至40年，以緩解供款壓力。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，近年樓價升幅以倍數計，400萬元以下的單位近乎絕跡，首置人士上車無望，相信政府是因應市場需求作出調整。他預料，1,000萬元以下樓價物業需求增加，樓價將有升幅，特別是600萬元以下物業較受歡迎。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，放寬按保令不少年輕專業人士都能夠負擔當前樓價，有關價格水平內的住宅將受到追棒，預料升值幅度將跑贏大市。相反，1,000萬以上或400萬以下的納米樓和劏房，由於沒有受惠按揭成數放寬，預期升幅將來或跑輸大市。

莊提醒，放寬按保後，最低入息要求也會提高。例如800萬元樓，若借六成按揭，以30年還款期計算，每月入息4.7萬元便可以順利上車。但如果借足八成，入息要求便增至6.2萬元，如果入息不足便需要直系親屬做擔保。他表示，新政策有助重燃市民上車希望，預期加按及轉按宗數將會增加，出現大量轉按套現活動。

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