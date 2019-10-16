【即市分析】政府出招托樓市？地產股起錨…

據施政報告所指，首次置業人士(即申請時並未持有任何香港住宅物業)可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由現時400萬港元，提升至800萬元；申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由600萬元，提升至1,000萬元，後者包括自用樓換樓按揭。

新地現價報114.3元，升2.1%；恒基地產報38.25元，升2.8%；新世界發展報10.6元，升2.5%。

由於經濟景氣度轉差，首置按保最高九成按揭貸款的樓價上限由400萬元上調至600萬元，也未必能提振首置客上車，皆因就業市場前景不明朗，影響首置客供樓能力。至於自用樓換樓按保申請最高八成按揭貸款的樓價上限由800萬元提升至1,000萬元，相信有助刺激換樓客入市意欲，料有助發展商推新盤，為樓價帶來支持。

至於增加公共房屋土地供應的措施，遠水難救近火，未來數年香港土地供應仍然短缺，故消息對短期樓價影響暫不大。如今政策明朗化，反為地產股消除不明朗因素，板塊有機會見短期底部，小注博藍籌地產股反彈尚未算遲，首選新地。

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