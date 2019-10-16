放寬樓按：有業主即時封盤或調整價錢

市場關注政府推出針對樓市措施，新一份施政報告公布大幅放寬首置人士上車按揭成數的上限，業主迅即作出反應。香港置業譚征稱，九龍灣德福花園及有細價樓業主，即時封盤或調整價錢。

他指，德福花園一個實用面積494方呎的單位，在今年樓市高位時，開價800萬港元放售，隨着近幾個月市況較靜，將叫價減至700萬元，期間曾收到不少買家還價600萬至650萬元。

施政報告後，業主決定暫時封盤1個月，再看看是否會調整叫價，並通知代理如有買家還價低過700萬元的話，直接代業主拒絕客人還價。如有客人畀到價，業主也暫時不會收票及簽約。

至於紅磡環海·東岸一個開放式單位，原開價435萬元，剛加價至460萬元。若買家有興趣，價錢可以再商議，但會由新開價傾起，而不是舊價。

另外，利嘉閣古向嘉表示，大圍區有約兩成放盤業主調高叫價或暫時封盤。其中，名城一個實用面積677方呎單位，屬該盤最平放盤，原以1,050萬元放售，現反價100萬元，最新叫價1,150萬元。

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