【專家分析】房策多舊酒新瓶　收地難寄厚望

資深財經專家林一鳴稱，新一份施政報告內之房屋及土地政策多是舊酒新瓶，只有放寬由香港按證提供的按揭保險計劃的樓價上限屬新項目。

首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由現時400萬提升至800萬港元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則會由600萬提升至1,000萬元。他說，此措施令600萬至800萬元的住宅需求增加，相關單位的住宅價格更硬淨，甚至會跑贏大市。而納米樓及600萬元以下住宅需求減少。

股市方面，本地地產股周三(16日)顯著上升，但林氏不認為與施政報告有關。其中政府雖然說會運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地作百分百公營房屋及「首置」和相關設施發展。可是林認為，《收回土地條例》一直都存在，只是政府弱勢，一直都沒有努力去執行。加上該條例之下，收回的土地的價格已一早訂明，故法展商是否合作去接納這低價回收土地成疑，對樓市不會起任何作用。

施政報告說會預售更多正在興建的居屋和綠置居單位，預計2020年有約1.2萬個。林氏笑稱：「根本就無咁多樓賣」，原因是房屋施工量正在下跌，2020至2021年房屋供應量將跌至新低。故他指，香港住宅樓價上半年已升了約8%，7月至今約下跌了4至5%，餘下的兩個月，或會再跌2至3%，令到本年樓價幾乎沒有升幅。而若示威活動持續，樓價於2020年會按年跌逾一成。

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