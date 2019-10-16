樓價UPDATES：西九四小龍交投淡　宇晴軒破悶局

受同區新盤低價開售影響，西九四小龍屋苑本月交投冷清，迄今暫僅錄3宗成交，長沙灣宇晴軒剛成功破悶局。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山高雲臺高層A室，實用面積763方呎，以三房包括套房間隔，向南享開揚景，以3.7萬港元租出，實用呎租48.5元。若以業主於2012年6月購入價1,075萬元計，租金回報率4.1厘。

●灣仔囍滙1期5座中層C室兩房戶，實用面積591方呎，5月時放盤叫價1,800萬元，及後因應市況調整叫價，最終減200萬元，以1,600萬元售出，實用呎價27,073元，買家為本地首置人士。原業主於2014年5月以1,071萬元一手買入該單位，持貨5年帳面獲利529萬元。

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九龍區

●宇晴軒2座中層E室，實用面積507方呎，採兩房間隔，享開揚市景，以868萬元成交，實用呎價17,120元。上址為原業主於2010年6月以374萬元購入，持貨至今帳面獲利494萬元。

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新界區

●元朗尚築一個中層2室，實用面積243方呎，屬開放式間隔，原叫價373萬元，議價5萬元後，以368萬元成交，實用呎價15,144元。據了解，原業主於2015年6月以約283.01萬元入市，持貨約4年，帳面獲利84.99萬元，升幅約30%。

●粉嶺綠悠軒5座中層H室兩房戶，實用面積427方呎，議價後以560萬元易手，實用呎價13,115元。原業主於2016年以400萬元購入上址，持貨3年，單位期內升值約40%。

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