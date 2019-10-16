【專家點評】世房賣樓快達標買得過

人民幣兌美元在過去5日上升約1%，人民幣強勢，利好外債較重的紙業股。事實上，紙業股過往受貿易戰所累，宏觀經濟放緩，紙品終端需求疲弱。加上受貿易壁壘所限，原料供應緊張，推高生產成本。近期中美貿易關係緩和，有助穩定行業營運環境。加上，踏入第四季，行業迎來內地雙十一及聖誕節的消費旺季，下游包裝紙需求釋放，有望支撐紙價走勢，紙業股具短線炒作空間。

展望後市，美國財長姆紐欽指若中美未能達成協議，美方將於12月調升中國貨品關稅，投資者憂慮貿談前景再起變數。而《香港人權及民主法案》很大機會獲眾議院通過，短期市場氣氛相信會受到影響，恒指初步支持位在50天線(26,155點)。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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