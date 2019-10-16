【專家點評】世房賣樓快達標買得過
2019年10月16日 14:15
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人民幣兌美元在過去5日上升約1%，人民幣強勢，利好外債較重的紙業股。事實上，紙業股過往受貿易戰所累，宏觀經濟放緩，紙品終端需求疲弱。加上受貿易壁壘所限，原料供應緊張，推高生產成本。近期中美貿易關係緩和，有助穩定行業營運環境。加上，踏入第四季，行業迎來內地雙十一及聖誕節的消費旺季，下游包裝紙需求釋放，有望支撐紙價走勢，紙業股具短線炒作空間。
展望後市，美國財長姆紐欽指若中美未能達成協議，美方將於12月調升中國貨品關稅，投資者憂慮貿談前景再起變數。而《香港人權及民主法案》很大機會獲眾議院通過，短期市場氣氛相信會受到影響，恒指初步支持位在50天線(26,155點)。
個股推介方面，世茂房地產(00813)9月內地房地產合約銷售321億元人民幣，按年急升57%。今年首9個月銷售額亦按年上升44%，至1,740億元人民幣，已達全年目標銷售額83%，表現領先於同業。人民幣匯率近期回升，亦減輕內房股包括世茂的美元債務壓力。世房負債水平相對較低，集團上半年繼續增購土地儲備，支持長遠盈利增長。建議買入，目標價27.5元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
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