放寬樓按：大摩指對地產股正面

摩根士丹利指出，施政報告中放寬首置人士按揭貸款樓價上限，料對私人住宅需求及樓價有支持，對地產股屬正面消息，尤其於美國聯儲局減息的環境下，地產發展股更受惠，現時地產發展股股價較每股資產淨值折讓高達48%，高於2011年以來平均水平，市帳率只有0.53倍，但股息率以周二(15日)收市價計卻高達4.8厘。

對於港府擬透過不同途徑，增加土地供應，該行認為對短期私人住宅供應幫助有限，因建築期至少需時3至4年。再者，港府擬加快出售公營房屋鼓勵置業及增加更多公營房屋供應，此或抵銷部分私人住宅需求。

此外，大華繼顯(香港)策略師葉國邦表示，施政報告對香港房屋政策的着墨，特別是《收回土地條例》大致符合市場的預期；不過，放寬按揭申請上限，以及沒有提及空置稅這兩項，都為市場帶來驚喜，預料對地產股的影響即時和正面。

他表示，當中放寬按揭申請上限，對想對置業的置家，以及有意買樓投資的投資者有幫助。至於近月持續的社會混亂，以及預料未來經濟不穩定，葉認為這些因素存在已久，相信不會特別令置業需求退卻。因為置業有一部分是剛性需求，未必100%與經濟掛鈎。

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