施政報告：張華峰指未能解金融界燃眉之急

就政府剛公布的施政報告，立法會金融服務界議員張華峰認為，沒解業界燃眉之急，報告大力推動房屋發展，但對於金融方面着墨少之又少，希望政府明白，中美貿戰持續，美國眾議院又通過針對香港的法案，加上本地社會氣氛動盪，大鱷又在外圍虎視眈眈，隨時出現重大金融風險，業界正處於非常時期，不少券商正吊鹽水，政府在提出遠景之餘，也要推出即時措施，以解業界燃眉之急。

他指，最近股市交投淡靜，證監會反而推出收緊孖展融資的新規定，業界受到內外夾擊，希望證監會可以在執行時做到寬鬆處理，並設立半年觀察期，允許業界有時間作出適當調整；另希望財政司司長在下一輪紓困措施時，重新考慮為中小券商解困。

對於政府決心準備推出本地證券市場紙化，張指是一件好事，因為可以配合內地市場無紙化的發展，有利推出更多互聯互通的金融措施，如債券南向通、ETF通及新股通，推出更多與A股掛鈎的衍生產品，爭取將上海科創版納入滬股通等，以迎合不同投資者的需要，加緊推動市場發展。

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