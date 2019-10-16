中國首9月對外直接投資金額按年增3.8%

中國商務部對外投資和經濟合作司負責人表示，今年1至9月，境內投資者共對全球164個國家和地區的5,016家境外企業作非金融類直接投資，累計投資5,551.1億元人民幣(下同)，按年增長3.8%。另外，9月份對外直接投資620.1億元，按年增長14.2%。

首9個月，對外承包工程完成營業額6,998億元，按年下降2.8%，新簽合約額10,052.9億元，與去年同期基本持平。

1至9月中國企業對一帶一路沿線的56個國家有新增投資，合計100.4億美元，佔同期總額12.4%。在一帶一路沿線國家新簽對外承包工程合約額868億美元，佔同期總額59.2%；完成營業額558.9億美元，佔同期總額54.7%。

同期中國企業共實施完成跨境併購項目247宗，分布在芬蘭、德國等50個國家和地區，涉及製造業、資訊傳輸/軟件和資訊科技服務業等16個行業大類，實際交易總額281.1億美元，其中直接投資138億美元。

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