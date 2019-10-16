越秀地產：望鐵路項目未來5年貢獻銷售額25%

廣州地鐵現時持有公司19.9%股權，為第二大股東。他認為，未來公司在獲取鐵路項目有優勢。現時廣州地鐵持有33個上蓋項目，公司對大部分都有興趣，計劃未來每年會獲取2個至3個項目，料總權益佔地達100萬平方米。

他預計，今年鐵路項目可帶來50億元人民幣(下同)銷售額，3年後持有10個有關項目，期望相關項目可於未來5年貢獻銷售額25%，最終目標是有關項目現金流，足以支持未來自身項目發展，而毛利率冀達30%或以上。

公司今年首9個月合同銷售480.6億元，佔全年銷售目標680億元的71%。姜永進指，第4季將有更多可售貨源供應，料季內銷售表現會比較好，有信心完成全年銷售目標，又透露明年貨源會較今年充足及均衡。

中國樓市方面，姜永進指，受宏觀政策、市場預期，以及資金收緊影響，預期未來樓價會窄幅上落，不會出現太大波動。他又表示，不排除分拆物管公司上市，現時正進行研究，最終亦要視乎是否符合主板上市要求。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。