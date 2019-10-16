【管理必讀】中印近九成打工仔寧願信機械人　點算...

外國傳媒報道，有最新調查顯示，打工仔寧願相信具有人工智能(AI)系統的「機械人」，也不相信「真人上司」。當中，中國有高達88%受訪者明言：「更信機器人！」

美國大型軟體公司甲骨文(Oracle)與研究公司Future Workplace聯合進行的調查報告指出，全球有大約64%受訪打工仔表示，信任「機械人」多於「他們的經理」，甚至有超過一半的人表示，已開始向「機械人」尋求建議。

【亞洲打工仔尤其信機械人】

這種現象在亞洲尤為明顯，報告指出，中國約有88%受訪者承認，相比「真人經理」，寧願相信「機械人」，印度更有89%受訪者持同樣看法。

其他國家方面，也是不少打工仔寧願相信「機械人」，多於「真人經理」，新加坡達83%、巴西78%、日本76%；傳統發達國家比例則較低，澳洲和紐西蘭為58%、美國僅57%、英國54%、法國56%。

調查指出，目前愈來愈多打工仔有接觸AI的機會，高達50%有某程度的應用，較去年32%明顯增加。其中，中國及印度由於年輕人口較多及科技急速應用，引領AI在辦公室的應用大增。

該調查是針對來自10個國家的8,300多名工作者，目的是了解AI在工作環境的應用。

【管理層必須注意「情緒管理」】

甲骨文亞太區人力資本管理應用主管Shaakun Khanna表示，上述調查對公司管理層來說是很大的警號，「阿頭們」必須多加努力。

調查已顯示，不少管理層必須要提高與下屬員工的關係，若要在AI的威脅中生存，就要提升情緒商數(EQ)，因調查結果反映，員工認為「機械人」的優勢在於能提供不偏袒的資料、解決問題，以及能跟足工作進度；至於「真人經理」方面，則以情感為主，包括能夠體諒員工的感受、提供輔導，以及創造辦公室文化。

因此，「真人」能勝「機械人」的關鍵在於「人性化」。至於怎樣才能提高「情緒商數」，或簡單地提升情緒管理，Khanna給岀5點建議：

●使用「客觀」數據幫助決策、指導，以及建議。

●每份報告都是特製、具「個性化」，不會予下屬「複製前人之感」。

●培養情緒智商，對敏感問題做出適當反應，不能迴避。

●注意並全面考慮決策的影響。

●建立有才能的企業，使員工知道該如何努力。

最後，Khanna再次重申，AI是大勢所趨，必須多向情緒方面做足工夫。

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