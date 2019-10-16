【市後重點睇】英鎊回軟 道期跌76點
2019年10月16日 16:16
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(美聯社圖片)
美匯指數反覆企98.3；圓匯守108.6；歐元兌美元報1.103；英鎊回軟，企1.2713。港匯報7.845。離岸人民幣(CNH)企7.10水平。金價報1,484美元水平，布油報58.67美元，紐油報52.75美元。道指期貨跌76點。
●市後關注點
-16:30 英國9月消費物價指數(CPI)
-17:00 歐元區9月CPI
-20:30 加拿大9月CPI、美國9月零售銷售
●港股全日表現反覆，恒生指數收市升160點或0.61%，報26,664點。地產股急彈，新世界發展飆4%；新鴻基地產及恒基地產升逾2%。https://bit.ly/32fIQTY
-異動板塊：安踏漲3%市值破2千億，李寧偏軟。
●A股快報：滬綜指跌0.4%，貴州茅台領跌。https://bit.ly/2Bhy2ZL
●亞洲股市：日股收升265點，韓澳股報漲。https://bit.ly/35z6HQx
●英國脫歐再陷僵局，歐股三大指數偏軟，英國富時100指數報7,204點，跌7點或0.10%；德國DAX指數報12,653點，升23點或0.19%；法國CAC指數報5,697點，跌4點或0.08%。
●【股匯攻略】避險情緒降溫，利好美元兌日圓。https://bit.ly/33FEje1
●【專家點評】HTSC勝在業務組合平衡。https://bit.ly/2IUiJu1
●【即市分析】政府出招托樓市？地產股起錨... https://bit.ly/2ORrxF5
●施政報告：放寬按保貸款上限，800萬樓可借九成。https://bit.ly/2ITIw5K
-張華峰指未能解金融界燃眉之急。
●放寬樓按：
-以新樓價上限做按保，保費加15%。
-測量師指對樓市刺激有限。
-投資者指政府托市，市民上車仍困難。
-發展商料可䆁放購買力，助市民上車。
-有業主即時封盤或調整價錢。
-金管局指樓市未確認下行，不宜放鬆監管。
-大摩指對地產股正面。
●【專家分析】房策多舊酒新瓶，收地難寄厚望。https://bit.ly/2VIZg4X
●新股專輯：亞盛醫藥入場費3454元，中生製藥作基投。
●稅貸速遞：星展實際年利率低至1.78厘搶客。
●尖沙咀君怡酒店以近43億元易手。
●中國首9月對外直接投資金額按年增3.8%。
●新盤混戰：愛海頌累錄逾1600票，超購逾6.3倍。
●【即市分析】港鐵反彈吼位買認購證。
●10月公屋及居屋第二市場暫錄10宗成交。
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