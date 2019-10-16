【市後重點睇】英鎊回軟　道期跌76點

美匯指數反覆企98.3；圓匯守108.6；歐元兌美元報1.103；英鎊回軟，企1.2713。港匯報7.845。離岸人民幣(CNH)企7.10水平。金價報1,484美元水平，布油報58.67美元，紐油報52.75美元。道指期貨跌76點。

●市後關注點

-16:30 英國9月消費物價指數(CPI)

-17:00 歐元區9月CPI

-20:30 加拿大9月CPI、美國9月零售銷售

-異動板塊：安踏漲3%市值破2千億，李寧偏軟。

●英國脫歐再陷僵局，歐股三大指數偏軟，英國富時100指數報7,204點，跌7點或0.10%；德國DAX指數報12,653點，升23點或0.19%；法國CAC指數報5,697點，跌4點或0.08%。

-張華峰指未能解金融界燃眉之急。

●放寬樓按：

-以新樓價上限做按保，保費加15%。

-測量師指對樓市刺激有限。

-投資者指政府托市，市民上車仍困難。

-發展商料可䆁放購買力，助市民上車。

-有業主即時封盤或調整價錢。

-金管局指樓市未確認下行，不宜放鬆監管。

-大摩指對地產股正面。

●新股專輯：亞盛醫藥入場費3454元，中生製藥作基投。

●稅貸速遞：星展實際年利率低至1.78厘搶客。

●尖沙咀君怡酒店以近43億元易手。

●中國首9月對外直接投資金額按年增3.8%。

●新盤混戰：愛海頌累錄逾1600票，超購逾6.3倍。

●【即市分析】港鐵反彈吼位買認購證。

●10月公屋及居屋第二市場暫錄10宗成交。

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