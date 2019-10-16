【經濟轉差】信保局去年盈轉虧　賠償額飆3倍

香港出口信用保險局(信保局)向立法會呈交2018至2019年度的年報顯示，截至2019年3月31日，受保業務總額1,509.14億港元，按年減少93.9億元或5.8%。

另外，信保局年度收入按年跌2.2%，至約3.21億元，錄得虧損1,412萬元，對上一個年度則錄得溢利1.2437億元。當中包括承保虧損6,429萬元(對上一年承保收入為1,704萬元)，以及投資收入5,017萬元(對上一年度投資收入為1.733億元)。

該局總監黎衍平指出，快速消費品板塊轉型與整固，個別買家經歷財政困難及無力償還債務，令局方2017至2018年度接獲數宗大額付款困難個案。有關個案在過去1年繼續發展，逐步支付索賠，導致年度賠償總額大升。

中國續為信保局最大受保市場，佔受保業務總額39%。美國及英國分別位列第二及第三。電子產品受保業務總額按年跌11.3%，佔受保業務總額35.5%。紡織及成衣和電器分別下跌17.6%和下跌51.8%，位列第二及第三。

已獲悉賠償總額為約5.51億元，按年升311.4%。按市場計，香港及中國分別佔73.6%和20.8%。按賠償事項計，買家拖欠佔87.3%，買家破產佔12.7%。賠款歸還總額為1,664萬元，按年增加56.2%。截至2019年3月底，信保局的資本及儲備合共為23.8214億元，按年減少1.4%。

黎指出，環球經濟增長放慢，中美貿易摩擦升溫，以及各國之間的貿易糾紛，多個主要國際組織已下調2019年環球經濟增長預測，並發出投資減弱信號，外貿環境下行風險有增無減，香港出口及經濟增長同樣可能出現負數。面對重重挑戰，香港出口商應保持審慎。

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