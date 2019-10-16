放寬按保點幫你上車？有乜要求？東網為你拆解

香港按揭證券公司旗下按揭保險計劃，調高合資格敍做高成數按揭的樓價上限，究竟新措施點樣幫助市民更易上樓？咩物業可以受惠？又要符合乜嘢要求，先可以敍做高成數按揭？等東網一一為你拆解。

●大幅提高按保樓價上限

新措施下，物業價格1,000萬元或以下將合資格申請敍做最高「八成」按揭；至於800萬元或以下則可敍做最高「九成」按揭，但僅適用於首次置業人士。相較未上調前，透過按保敍做八成及九成按揭的樓價上限，分別為600萬元及400萬元，合資格樓價範圍大幅擴闊。

●80萬元首期可買800萬物業

相關措施可顯著減低市民置業的首期費用，舉例來說，原本800萬元的物業僅可敍做「六成」按揭，借取貸款額480萬元後，首期費用為320萬元。放寬後若成功敍做九成按揭，可借取的貸款額最高達720萬元，意味僅需80萬元首期即可上車。

●新措施樓花無份

適用於最新放寬措施的物業，僅限於已落成的住宅物業，不包括樓花。

●最新放寬樓價上限的保費增加15%

若以新放寬的物業價格上限敍做按保，將要繳付額外15%保費。以物業價格800萬元、九成按揭、一次性付清保費及還款期30年計算、保費將達貸款額的5%，約為36.01萬元。

●供款入息比率劃一放寬至五成

按證表示，所有按揭保險產品的供款入息比率(DSR)要求統一以50%為上限，且須符合銀行壓力測試。供款入息比率代表每月按揭供款佔收入的百分比，為衡量準業主還款負擔的重要指標。

以800萬元物業、敍做九成按揭即貸款720萬元、還款期30年、按揭利率2.625厘為例，每月供款將為28,919元。以50%供款入息比率計算，意味每月收入最少達57,838元才可獲批九成按揭。

●首次置業人士免除壓力測試

對於首次置業人士，若未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高八成或九成按揭貸款，但供款入息比率仍不可超過50%，且其保費會因應風險因素作額外調整。

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