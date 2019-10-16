放寬樓按：光大新鴻基溫傑料利好地產股

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，施政報告公布的房地產政策對地產股偏好，但措施的效力未必如想像般大。不過，中美貿易戰朝利好方向發展，短線對樓市及大市都有信心，加上美國再度擴大資產負債表，預期地產股及恒生指數料有溫和的上升潛力，恒指短線料可上試26,900至27,000點。至於能否挑戰250天線、即27,300點水平，則要視乎中國經濟數據及受英國脫歐進展的左右。

他指出，港府擬透過收回土地條例收回農地發展，有助發展商於資產負債表中釋放農地的價值，然而，由刊憲到物業落成起碼要7年時間，且收地可能涉及法律訴訟，時間更可能曠日持久，遠水難救近火。

另方面，港府放寬按保樓價上限，效用相對大些，但他直言即使沒有壓力測試，也要考慮借貸比率，「並非買家想借幾多便幾多」，此局限了措施的效用。再者，買家是否入市買樓是取決於經濟前景及樓市的前景展望，而非在於可借幾多錢，故不宜將利好的效用放大。

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