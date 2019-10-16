【打工仔必讀】19個企業狂炒人前「先兆」

經過今年第3季後，香港經濟已確認陷入衰退，接下來恐出現裁員潮，作為打工仔，必須未雨綢繆，寧願及早「聞到燶味」早作打算。綜合海外媒體分析，有經歷過多次大裁員的打工仔總結經驗，列出19個企業大幅裁員前的先兆。作為打工仔，如果該19個信號中，有其中一個或更多出現在你的公司，或許是時候開始找新工了。

1、最明顯信號：管理層講明將會裁員

2、管理層用了暗示字眼，例如「重組架構」

3、你的公司給了你「不能商議」的工作機會，即要麼接受機會，要麼「拜拜」

4、不斷發出警告通知

5、上市招股時無人問津而取消上市

6、之前招聘過快，企業一下子規模大幅膨脹

7、與其他公司合併

8、內部職位取消，即架構重組令一些能晉升的中層職位消失

9、最高領導親自採取措施，以提高效率

10、最高領導不斷問你及你的下屬做甚麼

11、管理層「跳船」

12、一些不必要的東西被取消，例如減少用公司錢開派對、減津貼、減購日常用品

13、有關公司帳單不能如期付款

14、人事部全時候佔據會議室

15、紙巾盒比平時更多，因不同的會議大增

16、空紙箱大增

17、已經展開了首輪裁員

18、不能進入公司帳戶工作

19、召開小組會議時，你被邀請見部門主管

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。