滙豐確定10月28日公布季績　恐披露大裁員

投資者除了要留意當日公布的恒常盈利狀況外，今次焦點可能集中在裁員。

據英國《金融時報》10月初報道，滙豐控股臨時行政總裁祈耀年(Noel Quinn)計劃削減集團成本，擬裁減多達一萬個職位，預期在月內公布第3季業績時一併宣布，而今次裁員將集中在高薪職位。滙豐發言人當時回覆《東網》查詢指，不便評論市場傳言。

該報道又引述兩名消息人士指，早前已提出裁員約4700人，今次再裁員，為集團多年來在控制成本方面最進取的做法。

滙控在8月時，當行政總裁范寧退任後，計劃削減數千個職位。以集團全球23.76萬名員工計，計劃大舉裁減最多2%員工，即大約4753人，主因其在第2季業績中表明全球經濟前景惡化，同時預告將放慢投資支出。集團財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)接受外媒訪問時透露，集團擬削減4%薪酬開支。

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