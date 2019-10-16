金管局：銀行業同意採取8項措施支援中小企

由香港金融管理局籌備設立的銀行業中小企貸款協調機制，今日(16日)舉行首次會議。金管局重申，中小企是香港經濟重要支柱，銀行應在本身信貸政策和風險管理原則容許下，盡力支持中小企的融資需要。

金管局指，與會銀行明白，在目前經濟環境下，部分中小企可能會遇到財政困難，銀行會按照《香港企業財務困難處理守則》，對遇到財政困難的中小企客戶抱支持態度，加強與客戶溝通，不會貿然撤貸或採取其他影響客戶業務運作的信貸行動。

與會銀行亦同意採取8項措施，共同支援中小企，包括金管局放寬逆周期緩衝資本要求後，銀行會善用釋放的資本空間重點投放於支援中小企。

當遇到財政出現困難的中小企時，銀行會於合乎風險管理原則下，積極研究貸款展期或重整還款期，包括透過「中小企融資擔保計劃」下延長償還本金的新措施，減輕中小企面對的資金周轉壓力。

大部分銀行已推出「中小企融資擔保計劃」保費寬減及利息回贈，銀行會繼續研究是否有空間推出更多優惠。另此，將於審慎風險管理的原則下，盡量以包容態度處理中小企貸款。

銀行支持地產界透過各種安排，包括減租和提供免租期，與零售租戶共渡時艱。但銀行澄清，不會純粹由於業主向租戶提供租務優惠而重估抵押品價值，並調整其貸款額度。

銀行表示，將按風險為本的原則，進行較精簡的客戶盡職審查，方便中小企客戶開立新戶口。此外，為協助中小企應付受中美貿易戰影響而需要重組供應鏈的額外開支，亦樂意考慮向中小企提供信貸，支援重置現有廠房或建立新廠房。

最後，香港銀行公會會聯同按證公司設立一個意見收集機制，收集銀行從中小企獲得對政府支援中小企措施的意見，並向當局反映，以持續優化這些措施。

值得留意，有銀行問及應否將因支援中小企而重整還款期的貸款界定為「重組貸款」，金管局在會上澄清，根據現有監管指引，「重組貸款」的定義為因借款人財政狀況轉壞或無法按時還款而重新議定還款條件，而經修訂後的還款條件對銀行而言屬於「非商業性」。

如果借款人貸款出現短暫逾期，銀行主動修訂還款條件提供支援，而經修訂後的還款條件屬於「商業性」，例如不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利率，則這類貸款一般不屬於「重組貸款」，銀行毋須因此而把貸款界定為不良貸款並作出撥備。

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