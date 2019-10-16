或成香港首隻AI股！曠視遭美封殺後　傳未放棄上市

美國財經媒體彭博社引述消息人士稱，中資人工智能(AI)初創公司曠視科技仍推進在香港首次公開募股(IPO)的計劃，力爭11月初舉行上市聆訊，儘管該公司被美國列入了「黑名單」。

消息人士透露，雖然曠視失去了獲得美國零組件的渠道，包括公司業務的關鍵零組件英偉達晶片，但未改變上市目標。一位消息人士說，曠視將就其納入美國商務部「實體清單」的決定提出上訴。

所謂「實體清單」，是禁止美國公司向清單中的公司提供半導體等重要零組件供應。

事實上，曠視有籌集資金的需要，該公司2018年虧損34億元人民幣(下同)，2017年虧損7.59億元，部分是由於優先股價值變動。該公司報告顯示，今年6月底現金、現金等價物和銀行存款有14億元人民幣，而今年上半年，公司經營活動所用現金淨額為6.74億元。截至6月，公司的定期存款，即期限為3到12個月的短期銀行存款，為33億元。

曠視的招股書已包括了約40頁的風險因素，包括競爭威脅、AI的危害等。其中一項指出了美國可能對該公司施加貿易限制的可能性。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。