Apple原創劇單集成本逾億　劍指Netflix？

蘋果公司(Apple)將在11月推出自家串流媒體服務Apple TV+，外國媒體報道，從自製劇集的投入力度看，Apple有明顯意圖超越串流一哥Netflix。

據報Apple TV+的開門作之一《重見光明》(See)單集製造費最高達近1,500萬美元(1.17億港元)，這部劇一季有10集，因此整部劇的成本可能達到1.5億美元(約11.7億港元)，相當於一部荷里活大片，是Apple最貴的原創劇集之一。

《重見光明》故事設定在600年後的未來，一種致命的病毒使地球人口減少到只有200萬，同時奪走了所有人的視力。倖存者依靠其他感官生活在陸地上，建立一個新的、沒有技術的文明。在人類部落曠日持久的鬥爭中，一對嬰兒誕生了。他們生來就帶著一種罕見的能力——重見光明。

串流媒體平台自製劇集最早可追溯到2013年，Netflix的自製電視劇《紙牌屋》。資料顯示，《紙牌屋》播出後，Netflix增長了約2,750萬的年度用戶。

Apple TV+能否複製Netflix的成功，尚不能得出定論，但從Apple TV +流媒體服務花費了60多億美元製作原創電視節目和電影看，Apple為此「落足本錢」。

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