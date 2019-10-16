【打工仔必讀】香港經濟衰退　想「保飯碗」別講呢啲...

政府正式確認，經過今年第3季後，香港經濟已陷入衰退。每當經濟不景氣，接下來恐出現裁員潮，作為打工仔，要保住「飯碗」，不單止要加把勁，更要小心自己把口，以下24句千祈唔好講。

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1、「我做唔到」

等於同上司講，自己無信心兼唔願試。

2、「做開係咁」

咁即係你懶或者唔識變通，唔肯試其他方法。

3、「我同佢合作唔到」

同「我唔受佢玩」無分別，不要「小學雞」！

4、「唔知喎」

應該立即承諾搵出答案，而唔係答句「唔知」，然後齋企喺度。

5、「我盡量試吓啦」

不如你又試吓問老闆月尾出糧，佢答「我盡量試吓啦」，你有何回應？

6、「唔係我工作範圍喎」

等於同人講，以後除咗「大信封」之外，乜都唔使預你。

7、「唔得」

「唔得」呢兩個字並非唔講得，只要記住跟手即刻解釋點解唔得，或提出反建議。

8、「我啱啱失戀，做唔到嘢」

咁你應該番屋企搵阿媽呵番，返工唔啱你。

9、「你錯」

其實可以對老闆咁講：「唔知會唔會係我誤會咗，不過我聽落去好似.....」婉轉啲，但無損坦白。

10、「我估...」

斷估，即是擺明畀人知自己無料。

11、「點解佢有我冇？」

你想要嘅嘢，就直接去爭取，唔好呻，亦唔好拉埋其他人嚟講。

12、「你上手都唔係咁做」

大忌啦！唔該記住，依家邊個先係你上司先？

13、「我以為...吖嘛」

做錯嘢仲咁多辯駁，爽爽快快認錯好過。

14、「對我有咩好處先？」

咩都計較，咁驚蝕底，擺明冇團隊精神，等住畀人踢出局吧。

15、「Sorry囉，不過...」

仲解釋，即係冇悔意。Sorry之後嗰句只可以係「我以後會多加留意」。

16、「我已經盡咗力喇」

被問責時咁答，擺明係逃避責任。

17、「我好忙，等等得唔得？」

老闆追得，就梗係佢認為趕，你應該問聲是否有啲工作優先次序改變咗，而唔係叫老闆等你。

18、「佢好乞人憎」

中傷人，你估老闆會點睇你。

19、「我上一間公司都唔係咁做嘅」

咁你不如返番去做吧啦。

20、「唔關我事架，係佢咋」

卸膊，係死罪。

21、「我想直接同你上司(或人事部)傾」

越級挑戰冇好結果。至於想搵人事部傾，直接去就得，事先張揚等同威脅。

22、「呢啲嘢冇可能做到」

畀着你做上司，下屬乜都話「冇可能做到」，積埋積埋，你話呢？

23、「好悶」

搵第二個呻，總之唔係向老闆呻悶。

24、「咁嘅話我會辭職」

咁即係玩威脅啦，你老闆實成全你。

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面對經濟有變，就算言行極之小心，也難免因公司狀況而被迫「離開」，有沒有先兆呢？綜合海外媒體分析，有經歷過多次大裁員的打工仔總結經驗，列出19個企業大幅裁員前的先兆。作為打工仔，如果該19個信號中，有其中一個或更多出現在你的公司，或許是時候開始找新工了。

1、最明顯信號：管理層講明將會裁員

2、管理層用了暗示字眼，例如「重組架構」

3、你的公司給了你「不能商議」的工作機會，即要麼接受機會，要麼「拜拜」

4、不斷發出警告通知

5、上市招股時無人問津而取消上市

6、之前招聘過快，企業一下子規模大幅膨脹

7、與其他公司合併

8、內部職位取消，即架構重組令一些能晉升的中層職位消失

9、最高領導親自採取措施，以提高效率

10、最高領導不斷問你及你的下屬做甚麼

11、管理層「跳船」

12、一些不必要的東西被取消，例如減少用公司錢開派對、減津貼、減購日常用品

13、有關公司帳單不能如期付款

14、人事部全時候佔據會議室

15、紙巾盒比平時更多，因不同的會議大增

16、空紙箱大增

17、已經展開了首輪裁員

18、不能進入公司帳戶工作

19、召開小組會議時，你被邀請見部門主管

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即使暫時覺得自己未有被裁員風險，職級上又是上司或管理層的話，也要懂得裝備自己！不是在學位上，而是「情緒」上，因為人工智能(AI)是未來大勢。

美國大型軟體公司甲骨文(Oracle)與研究公司Future Workplace最新進行的調查報告指出，全球有大約64%受訪打工仔表示，信任「機械人」多於「他們的經理」，甚至有超過一半的人表示，已開始向「機械人」尋求建議。

這種現象在亞洲尤為明顯，報告指出，中國約有88%受訪者承認，相比「真人經理」，寧願相信「機械人」，印度更有89%受訪者持同樣看法。其他國家方面，新加坡達83%、巴西78%、日本76%；傳統發達國家比例則較低，澳洲和紐西蘭為58%、美國僅57%、英國54%、法國56%。

該調查是針對來自10個國家的8,300多名工作者。甲骨文亞太區人力資本管理應用主管Shaakun Khanna表示，調查對公司的「阿頭們」來說是很大的警號，必須多加努力。

調查反映員工認為「機械人」的優勢在於能提供不偏袒的資料、解決問題，以及能跟足工作進度；至於「真人經理」方面，則以情感為主，包括能夠體諒員工的感受、提供輔導，以及創造辦公室文化。

因此，「真人」能勝「機械人」的關鍵在於「情緒」，Khanna給岀5點建議：

●使用「客觀」數據幫助決策、指導，以及建議。

●每份報告都是特製、具「個性化」，不會予下屬「複製前人之感」。

●培養情緒智商，對敏感問題做出適當反應，不能迴避。

●注意並全面考慮決策的影響。

●建立有才能的企業，使員工知道該如何努力。

最後，Khanna再次重申，AI是大勢所趨，必須多向情緒方面做足工夫。

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