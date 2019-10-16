理財Campus：財界「博客」教路　逆市點揀股？

中美貿易談判達成首階段協議，恒指周一(14日)曾升超過300點。惟經過多月悶局，散戶或許覺得心很累，開始失去鬥志。今次，就請兩位在股壇打滾超過10年、有大量「粉絲」的投資Blogger(博客)現身，分享如何在悶市突圍。

【Blogger紅猴：進攻至上 瞄準增長股】

雅生活服務近期收購中民物業及新中民物業分別60%股權。他指，收購後有望與集團現有業務產生協同效應，提升營運效率，股價有望向上，雖近日股份被股東減持，曾跌近10%，但仍看好前景。

至於美團點評雖然在去年虧損1,154億元人民幣，但今年第2季扭虧為盈，轉賺8.77億元人民幣，他讚揚公司執行力強，料外賣業務會繼續增長。另外，外賣數據儲存大量客戶資料，透過分析數據，了解客戶需求，可向其銷售更多相關產品，提升生意額。

面對外憂內患投資環境，他不認為恒指會有大升動力，建議由下而上選股，不宜買指數相關產品。雖然中美貿談達成首階段協議，但他料需數周才可簽署並落實，期間隨時現暗湧，宜靜觀其變。

至於香港局勢動盪，他指無人能知情況何時會平息，預期很大機會步入衰退。此外，環球同樣面對前所未見的危機，包括中美貿戰由政治戰演變成金融戰，屆時所有美國基金都不能持有中港股票，中港股恐會遭殃。

另外，環球央行實施量寬，若美國國債也滑入負利率，大家就失去一個無風險資產投資。但他料，美國負利率在今明兩年不會出現，並建議將部分資金停泊在美國國債，在減息之下賺取債價升幅。

【Blogger巴黎：美消費股料淡市突圍】

Blogger巴黎投資技巧了得，他最喜愛的投資大師是「股神」巴菲特，以及「股神」老師格爾厄姆，並奉行他們的價值投資法。他指，若港股再下沉就可撈底，惟股息率或會被下調，故過往股息率參考價值有限。

鑑於環球經濟下行風險大，他建議買美股如百勝中國(美股：YUMC)、達美樂(Domino's Pizza)(美股：DPZ)、Starbucks Corp(美股：SBUX)，以及卡夫亨氏(美股：KHC)等股份，當民眾生活拮据，消費股生意反會受惠。

事實上，他最近在25.2美元買入卡夫亨氏，指股份從70多美元跌至目前逾27美元，走勢屬跌過龍，況且公司新任行政總裁是全球最大啤酒生產商百威英博前高層，在他帶領下，有望為卡夫亨氏重塑良好品牌。

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