跌市尋「抵」：龍珠島別墅最低叫價310萬

近期樓價雖見回落，但對資金有限的買家而言，仍是不易負擔的水平。若不介意位置較偏遠，市場仍有約三百萬元的單位供應。坐落在屯門東南面的龍珠島，四面環海自成一角，島上屋苑放盤最低叫價約310萬元。

該小島共有4個私人屋苑，均為數層高的低密度樓宇，當中入場價最平為龍珠島別墅，由7座樓宇組成，提供約215個單位。雖然物業樓齡已屆47年，不過近年完成維修，保養較佳。

交通及配套方面，該島只有一條行車橋連接對岸的黃金海岸，不過步行至黃金海岸商場，只需約十餘分鐘步程，前往超市及食肆仍算方便。

中原何建輝表示，龍珠島別墅目前有15個買賣放盤，上述單位叫價最低單位為2座低層6室，實用面積286方呎，開放式間隔，意向呎價10,839元。他指出，由於入場門檻低，故業主叫價較硬淨，並沒有提供太大議價空間。

以該放盤計算，可承做九成按揭，首期為樓價一成約31萬元，最高貸款額279萬元，首置買家需支付約5.5萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.625厘，還款期25年計算，每月供款約12,693元。

龍珠島別墅於十月份暫錄兩宗買賣成交，包括1座中層4室，實用面積286方呎，享內園景，成交價290萬元，實用呎價10,140元。

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