【認識敘事經濟學】著名教授席勒：末日論唔聽好過

外國傳媒報道，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)接受訪問，並親自介紹他的新書、其自研的經濟學，名為《敘事經濟學》(Narrative Economics)。

這本書、即「敘事經濟學」，主要是講述人類透過「講故事」來了解世界。他說：「我們腦部最本能的反應是『講閒話』，我們喜愛聽故仔，並指定某些人，即俗稱『講是非』，而且知道自己不是處於理性狀態。」這就是「敘事經濟學」的由來。

【人人話係 先至唔係】

舉例來說，目前最熱門的經濟話題是「2020年經濟衰退」。他說：「人們就是建基於經濟周期，覺得自2009年起復甦已經10年，是時候衰退，或者說美國國債孳息率曲線出現倒掛，又是衰退信號。這些『故仔』強化了人們對衰退的預期，而且認為很有論據，其實只是自我滿足而已，例如債息倒掛引致衰退，只不過是人們覺得會。」

又例如，關稅及貿易戰會對全球經濟產生壞影響。他說：「這是人們建基於上世紀1930年代『大蕭條』的歷史而帶來的現代版憂慮，因為確實有報復關稅的情況。不過，如果你再向後看，例如200年前，關稅是獲得資金的方法，因那時沒有個人收入稅。故此，關稅會對全球經濟產生壞影響只是根據單一時段的事件而推敲，因為有了『戰』這個字，即貿易戰，聽起來很可怕，人們就因而擔心。」

【「敘述經濟」像是病毒爆發】

因此，席勒相信，「敘述經濟」基本似是「傳染病」一樣，由「口」傳播。其實，很多都是「自己嚇自己」，回頭看只是杞人憂天。

舉例來說，遠在1830年，處於農業世界的工人就擔心機械會取代自己；到了1920至1930年代，製造業就擔心機械人會取代自己；戰後的1950年代，人們就擔心自動化會令工廠再沒有工人；1980年代已有人工智能(AI)的話題。

就此，席勒指出，請看看！人類擔心的原來多年來都沒有改變，現時仍然擔心機械人搶飯碗。

【總結：唔驚得咁多】

類似的例子仍有很多，包括「供給側改革」、比特幣等，都可以用「敘事經濟學」解釋。席勒的總結是：不能擔心那麼多，目前很多分析警告類似2008年金融海嘯式的災難快到，問題是歷史上有多少的經濟預測是正確？

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