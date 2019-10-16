著名投資大佬：美股仍有10%終極一升 除非呢個人...

外國傳媒報道，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman表示，當前的美股牛市將在結束之前，仍有進一步上升空間，預料在接下來的6個月中，可能會上漲10%。

目前美股牛市始於2009年3月，至今已是有紀錄以來最長，標指累計飆升了3倍以上。

近期美國經濟數據引發市場憂慮經濟衰退，Cooperman就此表示，如果美國總統特朗普再開徵另一輪關稅，將增加經濟衰退的可能性，如果發生衰退，股市將至少下跌25%。

他又指，如果美國民主黨總統候選人沃倫當選，股市將下跌25%。不過，這不是Cooperman首次批評沃倫，他早前也說：「如果沃倫是下一任總統，股市干脆就不用開市了。」

事實上，投資銀行RBC Capital Markets早前發表一項調查顯示，美股投資者正對沃倫民調上升感到相當擔憂。該行美股策略主管Lori Calvasina表示，投資者明顯認為拜登比沃倫更好，因後者被視為「對股市最不友善」的總統候選人。

若果說特朗普是「民粹主義」，沃倫則被市場視作是「升級版」，她的競選口號是「我有計劃(I have a plan)」。

她的計劃就是民粹主義平台，要採取更多措施來規範金融、科技、醫療保健，以及能源產業，更提議對淨資產超過5,000萬美元(約3.9億港元)的家庭，每年徵收2%財富稅，對淨資產超過10億美元(約78億港元)的家庭，每年徵收3%財富稅。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。