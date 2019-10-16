樓價UPDATES：海悅豪園兩房戶放盤兩天售出

將軍澳海悅豪園有兩房戶放盤僅兩天即減價售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔南津‧迎岸低層D室，採開放式間隔，向西北望樓景，實用面積195方呎。業主以約1.08萬元放租數日，即吸引區內客洽詢，議價後以1.05萬元承租，實用呎租約53.8元。

●西灣河街富欣閣中層A室，實用面積288方呎，原叫租1.45萬元，經議價後減700元，終以1.38萬元租出，實用呎租47.9元。若以業主2007年購入價計，租金回報率達11.5厘。

●港島南貝沙灣買賣交投淡靜，但租務則表現平穩。屋苑6期8A座中低層B室，實用面積1,741方呎，以四房雙套間隔，附有工人套房及露台，享全海景，成交月租9.9萬元，實用呎價56.9元。若以今年5月購入價4,000萬元計，租金回報率約3厘。

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九龍區

●海悅豪園2座極高層D室，向東北望銀線灣海景，實用面積432方呎，減價約42萬元，以688萬元易手，實用呎價15,926元。原業主於2001年以約189萬元入市，期內升值約2.6倍。

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新界區

●馬鞍山雅典居錄大幅劈價個案，屋苑8座低層D室，實用面積727方呎，為三房包括套房間隔。上址放盤約兩個月，減價170萬元或約17%，獲買家以810萬元承接，實用呎價11,142元。現時約有50個放盤，叫價由900萬元起。

●大圍名城1期2座中層NA室，實用面積677方呎，屬套三房間隔，以1,080萬元易手，實用呎價15,953元。據了解，原業主於2010年以708萬元入市，持貨9年帳面獲利372萬元。

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