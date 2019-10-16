夜市UPDATES：數據及貿談夾擊 美股及港夜期牛皮

受美國經濟數據及中美貿談變得「朦朧」影響，美股早段缺乏方向。道指目前報26,992點，跌32點或0.12%；標指報2,991點，跌3點或0.13%；納指報8,119點，跌29點或0.36%。港股期指夜市亦乏善足陳，目前報26,675點，升34點，高水11點。

有「恐怖數據」之稱的美國9月零售銷售下降0.3%，結束了此前連續6個月增長勢頭。由於消費支出佔美國經濟產出70%左右，故零售銷售數據不振，絕對會影響聯儲局對利率的取態，因而被稱為「恐怖數據」。

目前距離聯儲局10月30日公布議息結果的政策會議還剩兩周時間，利率期貨顯示，當局月底減息0.25厘的可能性達85.3%。

市場另一關注焦點為中美貿易談判，目前情況未令市場放心，因有消息稱，中國承諾提高農產品購買量的前提時美國取消所有關稅。

歐洲方面，市場仍在關注英國脫歐進展，有消息指，英國與歐盟之間就脫歐條款的分歧已大大縮小，但仍需過英國議會一關，最樂觀是數小時內有結果。歐股尾市個別發展，英股跌0.31%；德股升0.32%；法股跌0.06%。

【21:30】中美貿易前景存隱憂，加上俗稱「恐怖數據」的美國9月零售銷售意外下跌，美股開市早段見回吐，道指跌68點，至26,955點；納指跌35點，至8,113點；標指跌6點，至2,989點。

美國9月份零售銷售意外按月跌0.3%，是今年2月以來首次下跌，有別於市場預期升0.3%，反映作為經濟重要支柱的消費市場或開始出現不穩。8月數字則向上修訂為增長0.6%。

美國商務部表示，9月零售銷售按月下滑主要由於家庭在汽車、建築材料、興趣愛好，以及網上購物的支出有所減少。

市場分析指出，市場擔憂製造業將導致經濟疲弱，而數據可能會推升對影響範圍將蔓延至全美國的擔憂，從而施壓聯儲局本月繼續減息。隨着消費者支出放緩、貿易不確定性仍存、英國無序脫歐陰雲未散，經濟學家預計，聯儲局將在10月減息來維持經濟擴張。根據聯邦基金利率期貨顯示，目前市場估10月減息0.25厘的機會達85%。

個股方面，美國銀行第3季純利按年倒退19%至57.8億美元，仍勝預期，收入則意外升至228.1億美元，主要是股票交易收入和貸款增長，抵銷利率下跌的影響。美銀股價早段升2.96%，至30.61美元。

網上電視Netflix於美股收市後公布季績，分析員估計該公司第3季增加約80萬名美國用戶，及約600萬名海外用戶。Netflix股價早段跌0.75%，至282.12美元。

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