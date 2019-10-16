市場又水緊！聯儲局回購操作獲超額認購

美國財經媒體彭博社報道，美元融資市場再次顯現壓力迹象，回購協議利率高企，且聯儲局的隔夜操作自過去3周以來，第一次獲得全額認購。

據紐約聯儲銀行網站資料，周三(16日)在隔夜系統回購協議操作(Repo)中，接納了750億美元的證券，這是其設定的最大規模，交易商認購規模為803.5億美元。上一次獲得足額認購為9月25日。

根據ICAP的數據，隔夜一般抵押品回購利率在紐約時間周三早間處於2.15厘左右，高於聯儲局目前的聯邦基金利率區間1.75至2厘。這反映市場仍「水緊」。

事實上，前一日，隔夜回購利率也高於2厘，周二(15日)下午攀升至2.28厘附近。

【何謂回購操作(Repo)？】

回購操作(Repo)為金融市場常見的短期借貸方法。此操作要甲方願意借出現金，而乙方則以其價值約相等的流動資產作抵押，這些資產大多是國庫債券。

乙方會在指定時間後，用比借款更高的現金，以「回購」該些流動資產。這個差額則是回購利率(Repo rate)。

此舉可以幫助一些現金短缺，但擁有大量資產的企業，可以用較低的成本借貸；亦可以讓一些持有大量現金的人士，以較低的風險獲取回報，因他們在借出現金的同時，能取得相等價值的資產作抵押。

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