內地提4大改革重點　加大力度引入外資

內地傳媒報道，國務院周三(16日)召開常務會議，除了聽取今年「減稅降費」政策報告，仍提出4大重點，做好「放管服」改革，包括擴大對外開放領域、促進投資便利化、平等保護外商投資，以及支持地方加大招商引資力度，以打造更具吸引力的營商環境，進一步做好利用外資工作。

「放管服」是中國提出的一項經濟改革政策，即簡政放權、加強監管、優化服務。

第一重點是擴大對外開放領域。取消外資准入「負面清單」之外的限制與外資業務範圍限制、落實新外資銀行與保險企業管理條例、優化汽車外資政策、內外資製造的新能源汽車享同等市場准入待遇等。

第二是促進投資便利化。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍，外資企業可選借外債模式，依法用於中國境內股權投資。對外資項目，合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准。

第三是平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業機密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商、投資者國別、產品或服務品牌等。

第四是支持地方加大招商引資力度。招商部門、團隊內非公務員崗位實行更加靈活的激勵措施，對出境招商活動、團組申請等予以支持，並在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

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