【財經評論】旅遊重創酒店哀　百業蕭條等攬炒

4個多月過去，港府依舊施政無方、止暴無計、執法無能。香港旅遊業遭受重創，暑假和十一旺季不旺，酒店劈價都無人住，業主開始割價整幢求售，或謀改變物業用途以求脫困。若年底的聖誕及新年旺季沒起色，只怕倒閉和裁員潮將接踵而至，明年的展望更加悲觀。一損俱損，百業蕭條，經濟攬炒的後果難以想像。

反修例風暴愈演愈烈，除了每逢周六、日各地區的亂局之外，香港機場交通多次受阻，主要運輸設施受破壞，不少旅客都更改旅遊地點，商務客則改道深圳起航，免耽誤行程。十一假期內地旅客湧來消費的場面不再，財神過門不入。國際展覽和比賽等盛事活動紛紛取消，商務旅客大減。

此情此景，首當其衝的自是本地的酒店業。過去數月香港酒店的入住率及房價皆插水式下滑，星級酒店每晚收費劈價至兩百餘元仍乏人問津，情況確比沙士時更嚴峻。

見到近月有中小型酒店業主開始投降，劈價求售。兩家分別位於大角咀及上環的小型酒店易手，買家更有意將酒店改為長租形式經營。另一位於尖沙咀的中型酒店，易手價更比最初的意向價低近三成，「災情」不言而喻。

事實上，近月一家在天水圍經營多年的酒店，亦擬改建為住宅。凡此種種，皆反映商家對旅遊業和酒店業的前景悲觀，不是將酒店割價求售，就是謀求改變物業用途，甚或改建住宅，一次過賣斷套現，一了百了。

酒店業萎縮，不少已暫停聘請臨時工，亦有部分要求正職員工放無薪假期。若社會動亂拖延到年尾，只怕就連聖誕及新年旺季，入住率和房價都慘不忍睹。挨年近晚，企業倒閉潮和裁員潮的負面影響恐怕輻射至各行各業，令經濟雪上加霜，明年的投資氣氛和消費信心勢必步入冰點！

旅遊業是香港一大經濟支柱，涉及的行業如零售、酒店、運輸等，聘用了數以十萬名打工仔。也許，香港近乎全民就業的景況，很快便成過去。失業率上升，基層手停口停，誰來可憐？

所謂「破壞容易建設難」，如今香港不斷內耗，面對來自區內國家的激烈競爭和新經濟的挑戰，最終恐怕「不戰而敗」。每個城市的發展都有其軌迹，興衰有時。昔日的世界商業中心威尼斯、紡織之城伯明翰、汽車之城底特律等，都恍如天上流星，光輝過後只留低沉寂。曾被譽為「明珠」、「旅遊之都」的香港，正步他們後塵，可悲的是敗在香港人自己手裏。

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