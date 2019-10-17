東方日報B2：房策放寬　地產股即炒起

恒生指數周三開市微升49點後，曾倒跌71點，但港府放寬按揭保險計劃的樓價上限，同時運用《收回土地條例》增加公營房屋等措施，刺激地產股做好，恒指掉頭向上，收市則漲160點或0.61%，報26,664點。

國企指數最多曾經上升70點，收市微升32點，報10,532點。港股周三總成交增加至825億元，沽空額123.3億元，沽空比率14.98%。

摩根士丹利表示，施政報告內放寬首次置業人士按保計劃樓價上限，料對私人住宅需求及樓價有支持，對地產股屬正面消息，尤其是美國聯儲局減息的環境下，地產發展股更受惠。現時地產發展股股價較每股資產淨值折讓高達48%，高於2011年以來平均水平，市帳率只有0.53倍，惟股息率以周二收市價計卻達4.8厘。

不過，大華繼顯(香港)策略師葉國邦認為，儘管《收回土地條例》可令新世界發展、新地及恒地以往閒置的農地加快體現價值，然而地產股的投資評級未必可以即時提升，以目前香港經濟與社會情況來看，發展商另一主要收入來源，即商場及寫字樓租金收入料有很大壓力，兩項因素或互相抵銷。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦表示，即使新政策短線利好地產股，但實際效力未必如想像般大。首先，港府擬透過《收回土地條例》收回農地發展，有助發展商於資產負債表中釋放農地的價值，但由刊憲到物業落成最快要七年時間，而且收地可能涉及法律訴訟，時間更可能曠日持久，遠水難救近火。

他又稱，放寬按保計劃的效用相對較大，但「並非想借幾多便借幾多」，而且買家是否入市取決於經濟及樓市前景，因此不宜將利好效益放大。

不過，中美貿易戰朝利好方向發展，美國聯儲局又擬再擴大資產負債表，他預期地產股及恒指有溫和上升潛力，恒指短線料可上試26,900至27,000點。至於能否挑戰250天線、即27,300點水平，則要視乎中國經濟數據及英國脫歐進展等。

宏滙資產管理董事及投資總監林嘉麒稱，地產股早前遭沽得太殘，周三只是平淡倉，而經濟衰退及就業問題將影響置業決定。他認為，稍後公布的香港第三季經濟增長，或確認經濟步入衰退，失業率亦可能上升，故相信地產股是短線反彈，上升空間僅約5%，慎防短癮，宜趁反彈減磅，而恒指暫時料只會上試27,000點。

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