易憲容　內銀融資過度　懶理樓泡

中國金融市場風險會與房地產融資有關，因當前中國各城市樓價高、有不少城市房地產泡沫巨大都與銀行融資過度擴張有關。

無論是個人的住房按揭貸款，還是房地產企業融資貸款，基本上處於銀行信用過度擴張的態勢下。對此，今年以來中國金融監管部門加強對涉及樓市信貸的監管，也是題中之義。

據同花順Ifind統計，2019年首3季各級銀保監系統對銀行業機構開出罰單1,219張，罰金6.58億元人民幣(下同)，其中百萬元級罰單達118張。與去年相比，監管部門開出罰單罰款金額按年減少，但涉樓市貸款罰單數量逆勢增長且罰金大增。

有人認為，這是中國金融監管部門對涉及樓市融資的全面收緊，對未來房產融資會造成較大影響。監管部門殺雞儆猴，對讓資金違規流入樓市的商業銀行注意，要不然同樣面臨金融監管部門開出巨大罰款處理的風險。同時，這也意味着金融監管部門將全面的限制資金流入樓市，樓市的金融緊縮已經開始。

不過，市場有點高估金融監管部門會全面限制資金流入樓市的影響。今年上半年，金融監管部門對內地商業銀行違規罰款6億多元，但與商業銀行的總資產(2019年6月底達223萬億元)和總利潤(估計會達到2萬億元以上)相比，只是九牛一毛。

從2019年6月底中國金融機構涉樓市資金來看，金融機構房產貸款餘額41.9萬億元，按年增17.1%。房產貸款餘額佔各項貸款餘額28.7%。個人住房貸款餘額為28萬億元，按年增17.2%。

9月底金融機構房產貸款基本上會超過43萬億元，個人住房按揭貸款會超過30萬億元。其涉樓市融資規模之大無以復加。還有，2018年內地48家上市銀行的貸款有68%為個人住房按揭貸款，今年這趨勢沒多少改變。

事實上，全球各國的銀行基本上都處於經營艱難的困境中，但中國銀行業卻是內地盈利最好的行業。2018年內地上市公司的利潤，銀行業上市公司佔40%，銀行業上市公司盈利是一般上市公司近100倍。銀行業如此繁榮，根本在於樓價只漲不跌，從而使金融機構給房企及個人住房貸款都是所謂的優質資產，銀行業違規讓資金流入樓市成為常態，必然導致樓市風險上升。

這就是為何今年5月銀保監會發布《關於開展「鞏固治亂象成果促進合規建設」工作的通知》，分別對銀行和信託這兩個給房地產「輸送資金」的大戶存在的「亂象」要求整頓，但絕大多數商業銀行都不在乎。

即使是近日《中國銀保監會辦公廳關於開展2019年銀行機構房地產業務專項檢查的通知》發出，32個城市被銀保監會納入了重點檢查的名單，但文件發了再發，查了再查，實際上金融監管部門都不會對商業銀行的違規行為動真格。

就目前情況來看，金融監管部門是心知肚明，如對房產業動真格，不少房企都面臨資金鏈斷裂的危險，引發的風險不止於房企破產，而是引發整個樓市價格下跌，引發金融市場危機及經濟危機問題。

因為，房地產早就綑綁在中國經濟的這條大船上無法下船了。

房地產融資市場之所以亂象叢生，並非因為房產商有多少瞞天過海的能量，而是流入樓市的資金與商業銀行的利益綑綁在一起的。商業銀行有動力及強大的激勵把大量的資金貸款給房產商及個人。

從十幾年以來年的經驗來看，只要樓價在漲，貸款給樓市的資金都是優質資產，都是一本萬利的業務。無論是貸款給房產商，還是貸款給個人及政府都是如此，這是商業銀行躺着賺的奧妙所在。

所以，政府金融監管部門檢查歸檢查，商業銀行同樣會變法子把資金貸款給房產業，這就是當前中國房產業及銀行業都在快速擴張的關鍵。

只有當全國的樓價漲不上去時，只有當全國的樓價開始下跌之時，以及樓市泡沫真正破滅之時，商業銀行的問題才會暴露出來。但就目前的情況來看，70個大中城市的住宅樓價已經持續上漲56個月了。

只要樓價續漲，商業銀行對樓市信貸資金就不會緊縮，其檢查多似是雷聲大，雨點小。中國樓市的金融緊縮並沒有開始，政府的調控目標還是要穩樓價。

易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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