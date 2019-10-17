金曹 騰訊季內上望350元
2019年10月17日 00:28
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最近有幾單新聞值得講講，首先當然係特朗普打開口牌，美中經過13輪高級別談判之後，終於雙方同意達成第一階段協議。內容其實無新意，只是中方增加購買大豆及豬肉，而美方將取消原定10月15日將會增加的關稅。
不過，現時似6月中大家期待6月尾G20峰會「特習會」的情況，因特朗普已講明分階段談協議，估計11月中，第2階段將就中方加強保護知識產權及開放金融、保險、銀行業及人民幣匯率等議題進行磋商，估計應又會有好消息，咁就可以製造良好氣氛過聖誕節，較大爭議的，如國企補貼及立法監察協議執行等議題可以過年之後再談。
6月貿易戰有轉機時，恒指由6月6日的26,965水平一直拉高到6月結算價28,519，如10月重複走勢，升1,500點，10月結算可以由25,707升到27,200附近，剛好接近250日移動平均線。
另外一單新聞，係施政報告提出收回新界棕地，估計農地儲備高的地產股如恒基地產(00012)應有價值重估的動力，加上恒基開始送紅股的做法，對股價有支持，綜合分析師評估每股資產淨值69元，假如打七折應值48元。恒基的期權並不活躍，但37至38元的PUT最活躍，如做12月38元可收約1.9元期權金，打和價36.1元也頗為吸引。
比較多人關注騰訊(00700)，見到300元及310元PUT期權的成交也密集，表示支持力相對強。由於恒指成功在26,000企穩，估計310元也有強力支持。期權戰友多做310元Short PUT收大約5元期權金，11月310元Short PUT收4.2元，12月310元Short PUT收6.9元。相信騰訊第4季交易區會維持在310至350元。
中國鐵塔(00788)跌穿250日線(約1.73元)，很多散戶沽出止蝕，最低見1.66元。5G領頭公司華為在被美國封殺的情況下，上半年有25%純利增長，全年仍有雙位數字增長，估計內地肯定會加快5G布局，鐵塔應可維持30倍PE的高增長，即250日線上升30%到2.25元並非十分困難，以較保守的目標價2.1元計算，可以考慮「草船借箭」Short PUT 1.8元、Long CALL 1.8元，博年底股價見2元或以上。
恒指多了每周期權，走勢比較飄忽，10月11日結算就出現在結算日挾淡倉，由25,800支持位挾高到26,229結算，夜期繼續挾到26,600水平。現時期權布局仍是在26,200PUT及27,200CALL，中位26,700變成短線好淡爭持價位。這兩天PUT成交不多，引伸波幅下跌，表示風險胃納上升，估計不跌穿26,400應有力逐漸推高到27,200。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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