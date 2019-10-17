金曹　騰訊季內上望350元

最近有幾單新聞值得講講，首先當然係特朗普打開口牌，美中經過13輪高級別談判之後，終於雙方同意達成第一階段協議。內容其實無新意，只是中方增加購買大豆及豬肉，而美方將取消原定10月15日將會增加的關稅。

不過，現時似6月中大家期待6月尾G20峰會「特習會」的情況，因特朗普已講明分階段談協議，估計11月中，第2階段將就中方加強保護知識產權及開放金融、保險、銀行業及人民幣匯率等議題進行磋商，估計應又會有好消息，咁就可以製造良好氣氛過聖誕節，較大爭議的，如國企補貼及立法監察協議執行等議題可以過年之後再談。

6月貿易戰有轉機時，恒指由6月6日的26,965水平一直拉高到6月結算價28,519，如10月重複走勢，升1,500點，10月結算可以由25,707升到27,200附近，剛好接近250日移動平均線。

恒指多了每周期權，走勢比較飄忽，10月11日結算就出現在結算日挾淡倉，由25,800支持位挾高到26,229結算，夜期繼續挾到26,600水平。現時期權布局仍是在26,200PUT及27,200CALL，中位26,700變成短線好淡爭持價位。這兩天PUT成交不多，引伸波幅下跌，表示風險胃納上升，估計不跌穿26,400應有力逐漸推高到27,200。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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