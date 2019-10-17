聯博　是時候管理貨幣風險

隨着全球市場波動性顯著，投資者常問眼前有哪些風險最被低估？其中，最容易被忽略的風險當屬貨幣風險，尤其是那些以「非美元」貨幣進行的投資。

近年來，許多投資者開始從較窄的投資範疇轉而採用更具彈性，及多元分散之全球多元化資產投資策略。在分散配置的過程中，投資者持有不少的全球貨幣投資，其中又以美元佔大多數。惟大多數的投資者未對貨幣投資進行合適的避險，因此投資組合容易面臨非預期的貨幣風險並令投資表現受損。

美元成為主要的貨幣投資部位，或是因全球資產管理公司大多提供各式各樣的美元計價投資服務。此外，美國在全球股債指數之中佔有龐大比重，亦使得美元在全球投資策略之中扮演舉足輕重的角色。

造就強勢美元的催化劑乃是美國相對強勁的經濟體質，這也是促使聯儲局加息、令美國利率高於其他已發展國家的原因。如今，許多國家的政策利率趨近於零，甚至是負利率，加上歐元區與日本的債券呈現負利率，在許多人眼中，即使美國背負經常帳與財政的雙赤字，美元仍具備升值的空間。

然而，貿戰爭惡化與全球經濟增長趨緩，迫使美國減息，且年底前還有再減息的機會。倘若中美兩國在明年的美國總統大選之前達成協議，屆時經濟增長率可能會反彈，美元相對於其他國家的貨幣可能會貶值，特別是目前受貿戰重創的亞洲出口國貨幣。

筆者認為，現在應設法管理好貨幣風險。多年來，筆者看到匯率的大上大落蠶食投資回報，並使投資組合偏離目標。即使美元沒出現沽壓，未採取貨幣避險的亞洲投資者同樣可能會面臨麻煩。

事實上，無論是哪一種多元化資產投資策略，貨幣風險必須採取動態管理，在必要時對避險方面進行戰術性的靈活調整，藉此不斷改變投資目標、經濟環境或資產估值。此外，匯率波動性較大，若要以貨幣作為超額回報來源，須擁有高度風險承受程度，且精準掌控貨幣風險。

的確，近來強勢美元確實對尚未採取避險的多元化資產投資策略增添回報。一旦其他國家的貨幣相對於美元升值，美元或會回吐先前的部分漲幅。由此可知，投資者普遍低估貨幣風險，且未來切勿繼續等閒視之。

聯博 （AllianceBernstein）

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