林嘉麒　本港地產股不妨短炒

美股反彈勢頭不錯，部分原因與美聯儲於10月15日起，開展每月購買600億美元短期國債有關。由於貨幣供應量維持在今年9月初水平，行動將持續到明年第2季，而總計計劃涉及5,400億美元，資金充裕下短期再試高位機會大。

有投資者或會擔心，過猛的購買計劃，或迫使貨幣市場基金從國庫債券市場轉移到回購或其他短期資產，皆因提高了儲蓄金規模，會迫使資金流入隔夜逆回購工具，導致準備金回籠。屆時聯儲局又要降低隔夜逆回購利率。事實證明，美股近日明顯受惠放水，未見擔心此等副作用，惟日後要留意資金流的情況。

港股方面，昨日初段表現未算太負面。就算美國眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式通過了《2019年香港人權與民主法案》，市場反應似乎是意料之內。事實上，法案其後要交予參議院審議，再由美國總統特朗普簽署作實，由於還有時間，而且最後落實的可變性仍大，投資市場反應冷淡實屬預期的事。雖然中國外交部強烈憤慨和堅決反對，同時表示必將採取有力措施堅決反制，港股開市初段曾跌過最多60點，及後反彈至26,700點邊緣，只是一如以往見阻力。

或者，香港金管局放寬「逆周期緩衝資本」支援銀行對中小企放貸。港元拆息昨日繼續偏軟，除了隔夜息微升外，各期拆息均告下跌，其中對利率最敏感的隔夜拆息進一步跌至0.80607厘；一個月拆息六連跌，降至1.56643厘，創3月19日以來近七個月新低。資金充裕下，外圍投資氣氛亦有所回暖，估計有利港股短期稍微跟隨外圍股市走勢略向好，可繼續以27,000(100天線)為目標。

另一方面，本地地產股是推高恒指的重要板塊。香港特首最新一份施政報告出台，焦點放在土地及房屋政策。最受市場關注的首置貸款，有關按揭保險計劃政策的放鬆，是市場預期之外。九成按揭由原來四百萬元上限提高至八百萬；八成按揭上限提高至一千萬。儘管今次施政報告有提及收回土地條例和土地共享計劃，但是本地地產股反應正面，大部分價量齊升，減辣對香港未來樓價及一手銷情有一定的支持，中線屬利好。

當然，投資者未來亦要留意，香港社會動盪及經濟前景等也是影響未來樓價的近因。早前本地地產股受累於一眾壞消息及前景的不明朗下，整體沽壓大而且被看淡，而投資市場在施政報告公布前，亦未估計得到減辣的可能。因此對整個板塊反彈是預料之外，短炒無妨，惟中線走勢還看其他基本經濟因素。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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