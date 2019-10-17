古勝　農地儲備多　新世界恒地較值博

中美貿易談判有好消息，不過港股都只係炒得一兩日，未見資金大舉入市，咁又難怪，美國總統取態隨時話變就變，如今離修成正果路仍遠。「外憂」及「內患」又未除，可幸港府昨日終於在施政報告着手，雖未見大幅度派糖，但起碼在樓市政策上放鬆了手腳，本地地產股應聲彈出，唔通今次輪到此板塊發圍？

大行摩根士丹利即刻發表研究報告指，施政報告中放寬首置人士按揭貸款樓價上限，料對私人住宅需求及樓價有支持，對地產股屬正面消息，尤其在美國聯儲局減息的環境下，地產發展股更受惠，現時地產發展股股價較每股資產淨值折讓高達48%，高於2011年以來平均水平，市帳率只有0.53倍，股息率則高達約4.8厘。

策略上，新地、新世界及恒基地產等以往閒置的農地有機會在新政策下加快體現價值，資產淨值反映能力提升，股價再上動力應較其他地產股強。當然，未來樓市的發展，亦大大影響地產股的走勢，加上香港政治事件未解決前，租金收入持續下降，亦對地產企業不利，投資者押注前亦宜考慮有關風險因素。

此外，正如前文所言，現時港股受累「內憂外患」，投資氣氛只係略有改善，故見資金都只係小試牛刀買地產股，而見到其他板塊依然冇乜動力，所以博還博，識揀板塊之餘，注碼控制都一樣好重要！

東方產經專欄作者 古勝

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