彭偉新　港股上升趨勢仍未形成

港股整體走勢仍維持反彈，尤其是恒指自10月10日跌至25,521點低位後，便隨即作出反彈，更成功收復了保歷加通道的中軸，暫時港股仍然未出現明顯回調的壓力，只要資金仍然繼續流向內銀、內險等股份，對港股的整體支持作用仍然明顯。

預期恒指短期仍然會維持在保歷加通道的中軸之上運行，惟上升走勢仍然未形成，暫時只能反彈至自4月高位30,280點開始形成的下降通道頂部27,300點水平。

集團股價於上市後曾在4月下旬升上12.08元水平後見阻力，而且7月時更一度低見7.66元後，股價逐步反彈並成功收復所有的移動平均線及收復所有的跌幅，股價在突破之前高位12.08元後曾多次回調，均未有失守，反映該水平的支持較強。

若以今年4月高位12.08元跌至7月低位7.66元整跌幅的1.618倍作為反彈目標，股價可以上望14.8元，投資者可以等股價返回13元水平買入。不過，若果股價最終跌穿12元的話，宜沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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