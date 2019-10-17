陳蓓敏　國壽估值吸引睇22元

雖然中美兩方宣稱第一階段達成協議，但觀乎投資者仍傾向審慎，始終美國「狼來了」太多次。保守樂觀估計第四季金融市場應該有穩定表現。明年為美國選舉年，中美兩方維持緊箍咒式的關係，時鬆時緊，特朗普仍會持着這張王牌為自己圈票。

美國國會眾議院通過《香港人權與民主法案》，法案將交予參議院審議，兩院通過仍需交予總統簽署生效。最後會否通過，筆者有保留。因為美資在港亦是利益持份者，世間上哪有自己用石頭砸自己腳的笨蛋。

人民幣中間價做好，兌每美元曾升至7.07水平，為4星期高位。5G網絡將在明年本港落地。有4間流動網絡營運商投得頻譜，勢掀市場爭奪戰。

昨日全城矚目的是林鄭特首在「風雨中」的第三份施政報告。當中廣受關注的，當然是提出對首置人士放寬按揭上限，本地地產股即時彈升。承接按揭業務本地龍頭銀行，如飲回魂湯般，股價做好。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，筆者、客戶持有國壽)

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