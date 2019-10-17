溫灼培　新西蘭元再受考驗

新西蘭周三公布第3季度年通脹率為1.5%，較第2季的1.7%年通脹率有所回落。面對通脹放慢，低於新西蘭央行定下來1至3%通脹範圍的中間位置2%，市場估計新西蘭央行或於今年內需再度減息。

事實上，在上述通脹數字公布後，新西蘭央行副行長亦發表公開講話，揚言面對偏低通脹及為穩定勞工市場，他認同新西蘭央行有減息需要。從新西蘭元利率期貨價格變化顯示，現市場估計該行於11月13日，即今年最後一次議息會，減息機會為100%，即是市場共識。而到明年2月再一次減息機會也高達47%。受上述減息因素困擾，新西蘭元跌穿63美仙水平。

論減息，聯儲局也有機會於本月底議息會減息。而早於上周五，聯儲局便率先推出買債計劃。由現在到明年第2季，每月購600億美元短期票據。所以論貨幣政策，當各國爭相寬鬆情況下，料新西蘭元往後走勢未必會太差。就讓我們觀察，在眾多利淡因素下，新西蘭元能否再一次穩守62.40美仙的重要支持。如能穩守，提防新西蘭元有機會逐步築底回升。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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