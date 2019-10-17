美股收市：道指跌22點　美銀績後上漲逾1%

市場消化美企業績表現，美國股市收市微跌。道指收報27,001點，跌22點或0.08%；標指收報2,989點，跌5點或0.2%；納指收報8,124點，跌24點或0.3%。

個股方面，美國銀行第3季純利按年倒退19%至57.8億美元，仍勝預期，股價全日上漲1.45%。網上電視Netflix和電腦設備公司IBM將於收市後公布業績，股價分別收漲0.71%和下跌0.6%。

中美貿易談判目前情況未令市場放心，因有消息稱，中國承諾提高農產品購買量的前提時美國取消所有關稅。

美國總統特朗普最新透露，他與中國領導人於11月在智利召開的亞太經合組織峰會上見面之前，兩國可能不會簽訂貿易協議，一直等到峰會來到。他補充，中國已經開始從農民那裏採購了。

數據方面，美國9月份零售銷售意外按月跌0.3%，是今年2月以來首次下跌，有別於市場預期升0.3%，反映作為經濟重要支柱的消費市場或開始出現不穩。8月數字則向上修訂為增長0.6%。

美國商務部表示，9月零售銷售按月下滑主要由於家庭在汽車、建築材料、興趣愛好，以及網上購物的支出有所減少。

市場分析指出，市場擔憂製造業將導致經濟疲弱，而數據可能會推升對影響範圍將蔓延至全美國的擔憂，從而施壓聯儲局本月繼續減息。

隨着消費者支出放緩、貿易不確定性仍存、英國無序脫歐陰雲未散，經濟學家預計，聯儲局將在10月減息來維持經濟擴張。根據聯邦基金利率期貨顯示，目前市場估10月減息0.25厘的機會達85%。

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