新股專輯：藍光嘉寶定價37元 高陞超購80倍
2019年10月17日 07:02
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新股市場熱鬧，4隻股份公布招股結果。四川藍光嘉寶服務(02606)發售價定為37港元，集資淨額約14.795億元。認購一手(100股)中籤率100%。是次香港公開發售錄得超額認購51.89倍，而國際發售股份已獲大幅超額認購。
中國印刷電路板組裝(PCBA)的全面裝配及生產服務EMS供應商的信懇智能(01967)定價2元，為招股價範圍下限，淨籌9,190萬元。認購一手(2,000股)中籤率15.01%，認購30手(即6萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購11.88倍，而配售股份已獲悉數認購。
機電工程服務供應商高陞集團(01283)招股價定為0.73元，淨籌1.085億元。認購一手(5,000股)中籤率10%。香港公開發售錄得超額認購80.62倍，而配售股份已獲輕度超額認購。
內地綜合汽車服務供應商世紀聯合(01959)發售價定為1.08元，淨籌1.025億元。認購一手(2,000股)中籤率40%。香港公開發售錄得超額認購21.16倍，而國際配售股份已獲略微超額認購。
上述股份將於周五(18日)於主板掛牌。
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