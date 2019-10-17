【市前重點睇】美股偏軟　英鎊高位徘徊

●美匯指數下試98關，日圓兌美元反覆企108.71，離岸人民幣(CNH)跌穿7.1關，港匯處7.8449，歐元升上1.1077，英鎊高見1.2835。金價觸及1,493美元後回順。油價先升後回，布油企59.42美元，紐油失守53美元。道指期貨偏軟。

●世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，考慮到全球增長前景未明，以及貿易和投資的不確定性，世界銀行很可能會進一步下調全球增長預測。

●美國總統特朗普表示，中國已開始購買農產品。他可能於11月與國家主席習近平在APEC峰會上會晤時，和中國簽署貿易協議。

-Netflix上季盈利勝預期，股價急升9%。

●美國10年期國債孳息率跌3.14點子，報1.7395厘。

●美國財政部公布，8月份中國減持美國國債約68億美元，連續兩個月減持，至總額1.1萬億美元。

●聯儲局《褐皮書》：美國經濟僅輕微至溫和增長。

●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，關注股市過高是否存在泡沫。

●美證交會凍結18名中國交易員資產，涉市場操縱。

●美國9月份零售銷售意外按月跌0.3%，是今年2月以來首次下跌，有別於市場預期升0.3%，反映作為經濟重要支柱的消費市場或開始出現不穩。

●紐約期油收報每桶53.36美元，升0.55美元或1.04%；布蘭特期油收報每桶59.52美元，升0.68美元或1.16%。

●紐約期金收報每安士1,491.5美元，升8美元或0.5%。

●英國和歐盟官員淡化英國時間周三(16日)晚達成脫歐協議的可能性，歐盟與英國在愛爾蘭的海關邊界問題上取得進展，但是障礙仍然存在。

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