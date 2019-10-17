【股民熱話】放寬按揭保險曲線助港人走資？

周三(16日)魚缸焦點，盡在施政報告。當中宣布放寬首次置業人士申請按揭保險的限制，可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由400萬元提升至800萬元；而申請最高八成按揭貸款的樓價上限，會由600萬元提升至1,000萬元，自用樓換樓都適用。供款比率上限劃一至五成，但不適用於樓花物業。消息公布後，地產股應聲而上，普遍升幅逾2%。一批喺施政報告前撈咗地產股的股民，當然係即時受益啦！

由於唔少缸邊友都係業主，所以對於今次按保限制自住樓換樓的相關放寬都大感興趣。基本上，是次措施，一則予人政府要托住樓市的感覺，二則就有助推動二手樓成交，令中產上車族如願，二手樓業主亦可乘機套現。但套現所得，係留港再投資，買樓炒股，發揮財富效應，抑或成全港人走資或移民，就要放長雙眼等着瞧。

要知道，喺按保限制變化前，價值一千萬的二手樓唔係咁容易走貨，皆因預埋估值差距同各項使費，冇樓價的六成首期喺手根本唔洗諗。如今首期變相降低約六成，多咗自住換樓客源。理論上，低息環境而樓價高企的情況下，自住樓換樓業主存在套現的操作空間，料此舉有助激活二手盤的流通量，支持樓價表現。

不過，另一角度睇，是次放寬按保限制，美其名讓更多有能力供樓但首期不足的年輕專業人士上車，但喺目前樓價仍相對高企的時候，借八、九成按揭貸款來供一層價值一千幾百萬的樓，供款期要長達三十年。利息持續低企，可以話供番畀自己好過租樓益業主，但誰又能保證三十年間低息環境會不變，香港經歷今次社會動盪經濟元氣大傷，未來樓價係咪完全冇下跌空間？呢啲都係上車族須要考慮的風險因素。

老實講，政府想成全市民置業，最有效的方法係增加房屋供應，讓市場價格自行調整至較合理的水平，而非托住樓價，然後人為降低入場門檻讓更多市民可以高追上車。畢竟經濟在下行，樓價不跌反升的話，愈多人以低按揭門檻上車，市場累積槓桿風險就愈高。是福不是禍，只有自求多福！

東方產經專欄作者帥哥

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