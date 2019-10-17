墨爾本大學區現樓樓盤 兩房首期29萬港元起

【特約報道】澳元匯價走下坡，現正處於歷史低位，吸引不少海外資金進駐該國物業市場，當中以多次成為世界最佳宜居城市榜首的墨爾本最受歡迎。新一期Ray White將獨家代理推出鄰近墨爾本大學區的兩個現樓樓盤，提供一房至三房間隔，其中兩房單位首期僅約29萬港元起，呎價約3,800元起，所有單位均連同車位發售。該區住宅單位普遍可獲逾5厘租金回報。

是次兩個樓盤分別位於墨爾本的知名地區Parkville及Carlton，兩區除了鄰近墨爾本CBD，同時靠近城市內最著名的兩所大學，即墨爾本大學和墨爾本皇家理工大學。該區向來坐擁世界一流的教育資源，覆蓋從初中、高中到大學的教育體系，吸引來自世界各地的學子前來求學，是名副其實的「精品學區」。

是次推介兩個樓盤之一的Prosper，為一幢樓高14層的公寓，提供172伙。樓盤位於墨爾本內城區Parkville，整個地區佔地高達20公頃，合共提約1,000伙，包括168間別墅、22間連排別墅、34間古蹟翻新別墅，以及700多套分層公寓。該區薈萃全澳洲教育資源，並備有一流的醫療機構，生活及就業環境理想。

Prosper是整個社區最靠近中央配套的一個項目，它也是社區中最高的一棟住宅。方圓3公里內還有Flemington Primary School、Mount Alexander College，以及墨爾本皇家理工大學Brunswick校區，名校雲集。項目鄰近Village Oval運動場地、會所、戶外燒烤區、濕地公園、兒童樂園、托兒所，便利店、保健中心等。屋苑交通方面亦相當便捷，區內設有巴士及電車等公共交通工具，而Flemington Bridge火車站都在步行範圍內。而與墨爾本機場高速公路僅距離3分鐘車程，可說是直通墨爾本機場和市中心。

較低的投資門檻、穩定的增值能力和活躍的租賃市場是投資海外房產的三大「必勝法則」。相比東南區飽和的房產市場和擁擠的現狀，Parkville的整體規劃更合理，發展潛力更大，區內人口超過50%為學生和白領階級，保證了當區租賃市場。而每年超過14,000名國際留學生在墨爾本大學攻讀學位，周邊住宅成為了學生族群首選的居住選擇。此外，目前Parkville區可開發的住宅用地極少，二手別墅中位價超過204萬澳元，已成為中產階級龍頭區。

至於另一項目Found就位於「一房難求」的Carlton區，鄰近著名食街「小意大利」Lygon St.，飲食購物近在咫尺。同時，在美麗的Carlton花園中，墨爾本博物館及皇家展覽館亦坐落於此，令整區充滿著文化氣息。

項目距離墨爾本市中心僅2.6公里，乘搭巴士或電車約15分鐘即可到達，同時靠近墨爾本最著名的兩所大學。當地雲集了世界一流的教育資源，不僅覆蓋從初高中到大學的教育體系，可以給孩子提供首屈一指的教育環境，同時吸引來自世界各地的學子前來求學，是名副其實的精品學區。加上該區擁有金融街、國際名品街、名企辦公樓雲集，大量學生、白領人群，為Carlton區提供了穩定優質租客來源和高租金回報。

上述兩項住宅項目由澳洲最大之一、擁有超過95年建築經驗的房地產發展商Frasers Property Australia 打造，集團項目遍佈英國、澳洲、新西蘭、新加坡、泰國、中國以及越南。Frasers Property於1924年成立，業務涵蓋住宅用地、住宅和公寓、商業、零售和工業物業、投資管理以及物業管理發展，更曾在澳洲打造的著名項目包括悉尼市中心最大的綜合住宅項目One Central Park，備受投資者追捧。

此外，近年不少人士投資澳洲，均採用「以房養學」的概念，即透過將物業出租換取收入，以及樓盤升值後增加的資產，作為給留學子女的部分學費，此舉可省卻住宿費用及平衡匯率風險。對於留學生家庭來說「學區房」能為子女提供安穩舒適的居所，讓他們專心學習，又可將空餘房間分租給附近學生，加上長遠樓價升值，能夠賺取額外收益，實現零成本留學。對於一眾投資客來說，這類坐落「藍籌地段」的「收租神器」，可說是信心保障。

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墨爾本大學區物業展銷會

日期： 10月18至20日 (周五至周日)

時間： 下午二時至晚上九時(周五) /早上十一時至晚上七時 (周六、日)

地點： The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座:「以房養學」【低成本留學澳洲策略】

時間：下午1時及4時 (每日二場 周末限定)

查詢電話：

Patrick 佘生-9869 1987

Jackie 梁生-6757 1237

Kingsley 王生-9794 9870