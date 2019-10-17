港股升幅擴大　地產股強勢　中銀漲2%

港股升幅擴大，恒生指數漲284點，高見26,948點；國企指數升70點，主板成交240億港元。

地產股愈升愈有，新世界發展飆4.8%，是表現最佳藍籌；新鴻基地產及恒基地產升3.6%及3.2%緊隨其後，長實升2.4%。

金融股領漲，友邦保險及滙豐控股升1.6%及1.5%，合共貢獻恒指83點。本地銀行股回勇，中銀香港及恒生銀行齊漲2.2%。

其他重磅股個別發展，騰訊回軟，暫跌0.1%；建設銀行及香港交易所靠穩；中國平安升0.3%；中國移動升1.5%。

【09:20】重磅藍籌向好 地產股續彈

港股開市做好，恒生指數升144點或0.54%，報26,809點；國企指數高開43點或0.41%，報10,575點。

地產股持續反彈，新鴻基地產升1.9%，是表現最佳藍籌；新世界發展升1.5%；恒基地產及領展升1.1%。

重磅股隨大市向上，中國海洋石油彈1.8%；中國移動升1.7%；滙豐控股、友邦保險、中國平安及工商銀行升約0.9%；騰訊升0.5%；建設銀行升0.3%。

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