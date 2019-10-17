【瑞銀推介】美團炒染藍　兩手準備牛證沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：政府的最新一份施政報告中提出會放寬按保上限，為首置人士放寬按揭成數，亦會及推出土地共享先導計劃，消息一出本地地產股急升。新鴻基地產周三(16日)曾升超過4%、恒基地產挑戰39港元、新世界發展更曾升半成。

根據瑞銀於周三的即市資金流紀錄，資金較多流入本地地產股的購證。

如投資者想部署本地地產股，可參考以下選擇：

另外美團點評在創出93.65元的歷史高位後主要在90元附近徘徊，近日市場更憧憬美團會獲納入恒指成分股。事實上恒指成分股季檢結果會在下月初公布，以現時美團市值計，如納入成為恒指成分股，有機會有11億美元被動資金需要追入股份，或為股價帶來另一股動力。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

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