【專家點評】英鎊升勢過急不宜高追

歐盟與英國的脫歐協議，本星期進入關鍵時刻，終於算是有點眉目。英國、北愛爾蘭及歐盟都似乎對英國首相約翰遜的新建議回應積極，並有意以10月31日死線為目標，達成最終協議。英鎊亦非常敏感並亢奮，兌美元一度升至1.27以上水平，兌港元亦升至10以上。

我們認為現時形勢距離達成協議更為接近，但時間始終太少，我們維持基本預測，英國脫歐期限會再次延期至明年1月底，並會於此日期前舉行大選，最快11月尾至1月初舉行，而無協議脫歐的機會已大大減低。同時，中美貿易關係緩和，但應無阻美國今月底再保險式減息25點子，美元弱勢或將重現，都支持英鎊。

不過，脫歐談判將短線令英鎊更為波動，英鎊近日升勢亦太急太快，我們並不建議高追，應待調整後才低位累積。另外，要留意脫歐談判並不是完全沒有變數，即使歐盟與英國達成協議，仍要英國國會通過。

技術走勢上，我們看向上阻力位在1.282水平，候低吸納或可看支持位，約在1.26、1.2550及1.245的位置。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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